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Manisa’da Yüzlerce Sentetik Hapla Yakalandı

YUNUSEMRE’DE UYUŞTURUCULU OPERASYON

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın üst aramasını gerçekleştirdi. Bu işlem sonucunda, söz konusu şahısın üzerinde yüzlerce sentetik ecza hapı bulundu.

YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU BULUNDU

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. (31/E) isimli şahsın üzerinde gerçekleştirdikleri aramada tam olarak 1.182 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat sürecinin devam ettiği bildirildi.

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