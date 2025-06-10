Manisa’da Zeyrek’in Cenazesi Toprağa Verildi

HAYATINI KAYBEDEN BELEDİYE BAŞKANININ CENAZESİ

Evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in (48) cenazesi, Manisa’da toprağa verildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün hayatını kaybeden Zeyrek’in cenazesi, büyükşehir belediye binası önündeki törenin ardından Hatuniye Camisi’ne getirildi. Oğlunun vefat haberini alan anne Gülten Zeyrek, fenalaştı ve camiye sağlık ekipleri eşliğinde sedyede taşındı. Gülten Zeyrek, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döküp dua etti.

AİLE VE YAKINLARINDAN DUYGUSAL ANLAR

Eşi Nurcan, 18 yaşındaki kızı Nehir ve 7 yaşındaki ikizleri Elif ve Zeynep Zeyrek de tabuta sarılarak veda etti. Hatuniye Camisi’nde öğle namazında dua edilip helallik alındıktan sonra Zeyrek’in naaşı vatandaşlar tarafından omuzlarda Cumhuriyet Meydanı’na taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yol boyunca tabuta omuz verdi. Meydanın iki yanına “yastayız” ve “unutmayacağız” yazılı Zeyrek’in fotoğrafları asıldı.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Zeyrek için meydanda cenaze namazı kılındı. Namaza Zeyrek’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, CHP’nin eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin, çeşitli partilerden milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile çok sayıda vatandaş katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin törene çelenk gönderdiği görüldü.

CENAZE TÖRENİNDEN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

Namazın ardından Zeyrek’in naaşı, üzerinde Türk bayrağı ve taraftarı olduğu Manisaspor bayrağının olduğu cenaze aracına taşındı. Törene katılan vatandaşlar zaman zaman “Manisa seninle gurur duyuyor”, “Büyük başkan” sloganları attı ve araca alkış ve tekbirler eşliğinde eşlik etti. Çatal Mezarlığı’na götürülen cenaze aracına vatandaşlar yürüyerek eşlik etti ve araca karanfil attı. Zeyrek’in naaşı, Çatal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılmış ve burada hayatını kaybetmişti.