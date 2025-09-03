Manisa’da Zincirleme Kaza, 6 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 1 TIR, 1 kamyon ve 1 hafif ticari araç birbirine çarptı. Aynı aileden 4’ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 civarında, Turgutlu-Manisa yolu üzerindeki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınında gerçekleşti.

KAZAYA NEDEN OLAN OLAY

Manisa istikametine seyir halinde olan 45 APH 428 plakalı kamyon, önünde bulunan Mehmet Aktaş’ın kullandığı 07 DDL 83 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bu çarpmanın ardından hafif ticari araç, önündeki 59 AEN 797 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Aktaş, yanında bulunan Besime Aktaş (44) ile çocukları Sümeyye Aktaş (16), Semanur Aktaş (15), Zeynep Aktaş (12) ve Bedirhan Aktaş (8) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olarak değerlendiriliyor. TIR ve kamyon sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine yönlendirildi.

TRAFİK AKIŞI VE SORUŞTURMA

Kaza sebebiyle yol yapım çalışmalarının devam ettiği alanda, tek şeritten verilen trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.