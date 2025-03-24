Manisa’daki Cinayet Davası Ertelendi

OLAYIN ZANLISI HAKİM KARŞISINDA

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir pizzacıda meydana gelen olayda 1 kadın yaşamını yitirirken, 1 kadın da ağır yaralandı. Olayın zanlısı Ferhat Kuru, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, zanlının akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 28 Mayıs’a erteledi.

CİNAYET VE BAŞKA SUÇLAMALARLA YARGILANIYOR

Muradiye Mahallesi’ndeki pizzacıda çalışan Sultan Zencirci’yi öldüren ve Gül Demir’i ağır yaralayan Ferhat Kuru, Manisa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Zanlı, “Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme”, “Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Ruhsatsız silah temin etme ve bulundurma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle karşı karşıya. Ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaşmaması duruşmanın ertelenmesine neden oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki pizzacıda gerçekleşti. Motokurye olarak çalışan Ferhat Kuru, yanında getirdiği ruhsatsız silah ile çalışanlardan Sultan Zencirci ve Gül Demir’e ateş etti. Kurşunlar, Zencirci’ye 3, Demir’e ise 2 isabet ederek her iki kadının da yere düşmesine yol açtı. Kuru, Gül Demir’i ayrıca bıçaklamaya çalıştı, ancak diğer çalışanların müdahalesiyle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerinde Zencirci’nin hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralı Demir’i hastaneye sevk etti. Uzun süren tedavi sürecinin ardından Demir taburcu edildi. Olay sonrası yakalanan Ferhat Kuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.