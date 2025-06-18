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Manisa’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Manisa’da, ormanlık alanda meydana gelen bir yangın, ekiplerin yaklaşık üç buçuk saatlik çabasıyla kontrol altına alındı. Yangın, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Gökçeler Mahallesi’nde, saat 12.45’te başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 dakika içinde müdahale etti.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

Bölgeye sevk edilen 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozerin yoğun mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangını söndürmek için elinden gelen her çabayı göstererek yaklaşık üç buçuk saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bu tür olaylar, doğal hayat için ciddi tehlikeler arz ediyor ve sürekli olarak önlem alınması gereken önemli bir konu.

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