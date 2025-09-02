Manisa Demirci’de Kaza, 3 Ölüm

KAZA NEDENİYLE ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Demirci ilçesinde gerçekleşen iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, Demirci – Salihli karayolunun Yeşildere mevkiinde meydana geldi. Mustafa Vurucu’nun kullandığı 45 ALD 361 plakalı otomobil ile Yusuf Duman yönetimindeki 45 ADP 573 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın biri alev aldı.

KAZA SONUCUNDA ALEVLER İÇİNDE KALDILAR

Kaza sonucunda sürücü Yusuf Duman ve yolcu Süleyman Bilgin yanarak yaşamını yitirirken, diğer aracın yolcusu Ali Balcı da olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı durumdaki sürücü Mustafa Vurucu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Harun Duman ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan sağlık ekipleri tarafından Demirci Devlet Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı.

Kaza sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirerek sağlık ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç duydu. Kaza sebebiyle Demirci – Salihli karayolunun 10. kilometresinde trafik bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme ve kaza tespit çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.