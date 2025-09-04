Manisa Emniyet, 35 Şüpheliyi Gözaltına Aldı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONLARI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla 27 ayrı olaya müdahale etti ve 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin bu dönemde elde ettiği sonuçlar, kaçakçılıkla mücadelede kararlılığın devam ettiğini gösteriyor.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK MALZEMELER

Düzenlenen operasyonlar sonucunda çeşitli kaçak ürünler de ele geçirildi. Toplamda 2 bin 402 kilo kaçak tütün, 8 bin 390 paket kaçak sigara, 2 bin 550 puro, 30 şişe kaçak içki, 463 litre kaçak içki ve etil alkol gibi maddeler bulundu. Bunun yanı sıra, 100 elektronik sigara ve 829 bin 200 makaron da operasyonlarda elde edilen ürünler arasında yer aldı. Ayrıca, 41 gümrük kaçağı cep telefonu ile 3 bin litre akaryakıt da ele geçirildi.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Kaçakçılıkla mücadele eden ekiplerin çalışmaları, yerel güvenlik güçlerinin bu alandaki kararlılığı ve etkinliğini kanıtlıyor. Yapılan açıklamalara göre, “Bu tür operasyonlar, kaçakçılığın önlenmesi ve topluma zarar veren unsurların ortadan kaldırılması açısından önemlidir.” şeklinde vurgular yapıldı. Bu durumu göz önünde bulundurarak, Emniyet Müdürlüğü’nün gelecekteki operasyonlarının devam edeceği ifade edildi.