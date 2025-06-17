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Manisa Emniyet Müdürlüğü, Otobüs Denetimi Yaptı

DENETİM TARİHLERİ VE KOORDİNASYON

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 14 Nisan-01 Haziran tarihleri arasında şehirlerarası otobüslere yönelik sivil denetimler düzenledi. Bu süreçte toplam 12 farklı şehre sefer düzenleyen 14 farklı şirkete ait 32 şehirlerarası otobüs ile sürücüleri denetlendi.

CEZALAR VE İHLALLER

Denetimler sırasında sürücülere çeşitli trafik kural ihlalleri dolayısıyla cezai işlemler uygulandı. Yolcular da bu süreçte bilgilendirildi. Elde edilen verilere göre, 14 sürücüye ‘Cep telefonu kullanımı’, 6 sürücüye ‘Emniyet kemeri takmamak’, 5 sürücüye ‘Kırmızı ışık ihlali’, 1 sürücüye ‘Aşırı hız’ ve 5 sürücüye ‘Karayolları Taşıma Yönetmeliği’ kapsamında olmak üzere toplam 31 cezai işlem yapıldı. En çok cezai işlemin emniyet kemerinin takılmaması ve cep telefonu kullanımıyla ilgili olduğu dikkat çekti.

GELECEK DENETİMLER

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik kurallarına uyumun artırılması ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla şehirlerarası otobüs denetimlerinin kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.

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