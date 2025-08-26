Manisa Emniyeti Otobüs Denetimi Gerçekleştirdi

EMNİYET KEMERİ DENETİMİ UYGULAMASI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir genelindeki yol güvenliğini artırmak için otobüslere yönelik geniş kapsamlı bir Emniyet Kemeri Denetimi ve Bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. 20-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan bu denetimlerde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İlçe Trafik Birimleri’nden 17 ekip ve toplamda 34 personel görev aldı.

DENETİM SONUÇLARI

Denetimler esnasında 241 otobüs ve sürücüsü kontrol edilirken, 3 bin 126 yolcuya emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetim sonuçlarına göre kurallara uymayan sürücülere ise toplamda 18 bin 587 TL tutarında idari para cezası uygulandığı duyuruldu.