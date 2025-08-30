Manisa FK, Alagöz Holding Iğdır FK 1-1

MAÇIN DETAYLARI

Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşen Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Hakemlik görevini Egemen Artun’un yürüttüğü maçta, diğer hakemler Kürşathan Akın ve Mehmet Ali Vardar’dı.

TAKIM KADROLARI

Manisa FK, Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 76 Herelle), Adekanye (Dk. 90+3 Osman Kahraman), Lindseth, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 85 Burak Süleyman) ve Diony ile sahaya çıktı. Alagöz Holding Iğdır FK ise Furkan Köse (Dk. 37 Muhammet Taha Tepe), Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu, Conte, Caner Cavlun, Oğuz Kağan Güçtekin, Ahmet Emin Engin (Dk. 46 Camara), Avramovski (Dk. 80 Özder Özcan), Ali Kaan Güneren (Dk. 37 Eyüp Akcan) ve Fofana (Dk. 82 Rotariu) ile mücadele etti.

İlk yarıda, Manisa FK’nın Diony ile bulduğu gol, maçın 45+4. dakikasında geldi. Alagöz Holding Iğdır FK ise 54. dakikada Avramovski’nin attığı golle eşitliği sağladı. Maçta dikkat çeken sarı kartlar ise Dk. 27’de Cissokho, Dk. 72’de Ayberk Karapo, Dk. 90+2’de Vedat Karakuş (Manisa FK), Dk. 73’de Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK) ve Dk. 73’de Bekir Yılmaz (yedek kulübesinde) tarafından alındı.