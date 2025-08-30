Haberler

Manisa FK, Alagöz Holding Iğdır FK 1-1

MAÇIN DETAYLARI

Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşen Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Hakemlik görevini Egemen Artun’un yürüttüğü maçta, diğer hakemler Kürşathan Akın ve Mehmet Ali Vardar’dı.

TAKIM KADROLARI

Manisa FK, Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 76 Herelle), Adekanye (Dk. 90+3 Osman Kahraman), Lindseth, Muhammed Enes Kiprit (Dk. 85 Burak Süleyman) ve Diony ile sahaya çıktı. Alagöz Holding Iğdır FK ise Furkan Köse (Dk. 37 Muhammet Taha Tepe), Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu, Conte, Caner Cavlun, Oğuz Kağan Güçtekin, Ahmet Emin Engin (Dk. 46 Camara), Avramovski (Dk. 80 Özder Özcan), Ali Kaan Güneren (Dk. 37 Eyüp Akcan) ve Fofana (Dk. 82 Rotariu) ile mücadele etti.

İlk yarıda, Manisa FK’nın Diony ile bulduğu gol, maçın 45+4. dakikasında geldi. Alagöz Holding Iğdır FK ise 54. dakikada Avramovski’nin attığı golle eşitliği sağladı. Maçta dikkat çeken sarı kartlar ise Dk. 27’de Cissokho, Dk. 72’de Ayberk Karapo, Dk. 90+2’de Vedat Karakuş (Manisa FK), Dk. 73’de Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK) ve Dk. 73’de Bekir Yılmaz (yedek kulübesinde) tarafından alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Haberler

Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.