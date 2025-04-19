Manisa FK, Ankaragücü’nü 2-1 yendi

MANİSA FK’DAN HAYATİ GALİBİYET

Manisa, 1’inci Lig’de küme düşmemek için savaşan Manisa Futbol Kulübü, kritik bir karşılaşmada Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek hayati bir galibiyet elde etti. Bu maç öncesinde Ankaragücü’nün 1 puan gerisinde olan siyah-beyazlı takım, sezonun en önemli mücadelesini kazanarak, rakiplerinin üzerine çıkmayı başardı. Manisa FK, 41 puana ulaşarak Ankaragücü’yle arasındaki puan farkını 2’ye çıkartıp kurtuluş bölgesine adım attı. Manisa FK, sezonun ilk devresinde de rakibini deplasmanda 1-0 yenmişti ve şimdi ikili averaj üstünlüğünü elde etti. Bitime 3 maç kala rahat bir nefes alan Manisa FK’nın oyuncuları ve teknik ekibi, galibiyetin coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

TEKNİK DİREKTÖR BAKKAL İSTİFA ETTİ

Ankaragücü cephesinde ise Teknik Direktör Mesut Bakkal, maç sonrasında görevinden istifa etti. Manisa FK’nın teknik direktörü Taner Taşkın, hazırlık süreciyle ilgili olarak, “Oyuncularımıza çok önemli bir maça çıkacağımızı söylemiştik. Maça çok etkili başladık. İlk yarıyı Minchev ve Batu’nun golleriyle 2-0 önde kapattık. Bu tarz maçları oynamak her zaman benim için heyecan verici olmuştur. Ankaragücü büyük bir camia ve onlara saygı duyuyoruz, ama bizim de potadan çıkmak için kazanmamız gereken bir maçtı” şeklinde konuştu.

GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEK

İkinci yarıda skorun getirdiği psikolojiden dolayı geri yaslandıklarını belirten Taşkın, “Tüm oyuncularımı gösterdikleri mücadele için kutluyorum. Üç final haftası kaldı. Kalan maçlara en yüksek seviyede hazırlanacağız. Önümüzde Şanlıurfaspor maçı var ve o maçta da kazanmak için sahada olacağız. Manisalı futbolseverlere ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.