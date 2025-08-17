Manisa FK, Atakaş Hatayspor’u 2-1 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Manisa

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Mehmet Dura

Manisa FK kadrosunda Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Umut Erdem (Dk. 44 Ayberk Karapo), Ada İbik, Bartu Göçmen, Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 78 Yunus Yüce), Adekanye (Dk. 77 Emre Akboğa), Lindseth, Burak Süleyman (Dk. 46 Muhammed Enes Kiprit) ve Diony (Dk. 90+1 Fırat İnal) yer aldı.

Atakaş Hatayspor ise Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Hodzic, Engin Can Aksoy (Dk. 90 Deniz Aksoy), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak (Dk. 79 Ünal Emre Durmuşhan), Kilama, Bamgboye, Strandberg, Okoronkwo, ve Görkem Sağlam ile sahada bulundu.

MAÇ SONUCU VE GOLLER

Maçta goller Dk. 46 Bamgboye ile Atakaş Hatayspor’dan geldi. Ardından Dk. 64’te Kadir Kaan Yurdakul ve Dk. 73’te Muhammed Enes Kiprit’in penaltı golü ile Manisa FK öne geçti.

DISIPLIN DURUMU

Maçta Cissokho, Dk. 22’de sarı kart gören tek oyuncu oldu.

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Manisa FK, evinde ağırladığı Atakaş Hatayspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı.