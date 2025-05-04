Manisa FK, Bandırmaspor ile 1-1 berabere

MANİSA FK VE BANDIRMASPOR MAÇ ÖZETİ

Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşen 1. Lig’in 37. haftasında, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Manisa FK, Süper Lig mücadelesindeki Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın hakemleri Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi ve Nurettin Dinçer Demir oldu.

MAÇTAKİ GOLLER

Müsabakanın 61. dakikasında Bandırmaspor, Paixao’nun penaltı golüyle öne geçti. Bu pozisyon, VAR incelemesi sonrasında hakem Mertoğlu tarafından beyaz noktadan verilmişti. Maçta beraberlik 79. dakikada geldi; Bartu’nun kafa vuruşuyla indirdiği top, Atınç tarafından ters bir vuruşla kendi kalesine gönderildi ve durum 1-1’e geldi.

PENALTILAR VE KALECİLER

Maç boyunca, Manisa FK’nın kalecisi Alperen birçok önemli kurtarış yaptı. 15. dakikada Kadir Kaan Yurdakul’un uzaktan şutu, 49. dakikada ise Murat’ın sert vuruşu üst direğin dibinden döndü. Bandırmaspor’un şutları ise kaleci Alperen ile buluştu.

DURUM VE SON HAFTA HEDEFİ

Bu sonuçla Bandırmaspor, 61 puanda kalarak doğrudan Süper Lig’e yükselme şansını kaybetti. Ligde düşme tehlikesi yaşayan Manisa FK, son hafta Ankaragücü ile puanları eşitlemiş oldu. Manisa, son mücadelede Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Amed Sportif ile karşılaşacak.