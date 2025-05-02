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Manisa FK, Bandırmaspor’u ağırlıyor

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, BANDIRMASPOR İLE KARŞILAŞIYOR

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 37. hafta karşılaşmasında, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Bandırmaspor ile mücadele edecek. Manisa FK, Cumartesi günü gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını tamamlıyor.

MAÇIN HAKEMİ VE YARDIMCILARI BELİRLENDİ

Karşılaşmayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecekken, yardımcıları Nurettin Dinçer Demir ve Kemal Mavi olacak. Maçın 4. hakemi ise Doğu Yılmaz olarak atandı. Müsabakanın bilet satışları halen devam ediyor.

BİLET SATIŞ DETAYLARI

Mücadeleyi tribünden izlemek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden biletlerini kolaylıkla alabiliyor. Kadın ve 18 yaş altı bütün taraftarlar, Bandırmaspor karşılaşmasını da diğer iç saha maçlarında olduğu gibi ücretsiz izleyebiliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, bu gruptaki taraftarların Passolig kartı sahibi olmalarının zorunlu olduğu vurgulanıyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise “Kapalı Alt Tribün: 30 TL, Misafir Tribünü: 39 TL” olarak belirlenmiş.

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