Manisa FK’da Ada İbik gurur kaynağı

ADA İBİK’İN U19 MİLLİ TAKIM DAVETİ CAMİADA GURUR YARATTI

Cumartesi günü Iğdır FK ile kendi sahasında mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü’nde 16 yaşındaki stoper Ada İbik’in U19 Milli Takımı’na davet edilmesi, futbol camiasında heyecan uyandırdı. Manisa FK’nın altyapısında yetişen ve geçen sezon profesyonel kariyerine adım atan Ada, bu sezonun ilk üç haftasında oynadığı tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı. Bu durum, onun 1’inci Lig’de ilk kez forma giymesini sağladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA VE TEBRİK MESAJI

Ada İbik’in gösterdiği başarılı performans, onu U16 ve U17 Milli Takımları’ndan U19’a terfi ettirdi. Bu gelişme üzerine kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından bir tebrik mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada, “Milli futbolcumuz Ada İbik, U19 Milli Takımımızın 1-9 Eylül tarihleri arasında Kocaeli ve Bandırma’da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Ada İbik’i tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Mimar Sinan Spor Kompleksi Açıldı. Bakan Bak, Sporun Önemini Vurguladı. Gençler, Milletimizin Geleceğidir. Spor Tesisleri, Nesil Yatırımıdır. Fatih, Sporun Her Şeyini Hak Eder

Fatih'te Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Bakan, tesislerin spor ve gençlerin geleceğindeki rolünü vurguladı.
Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.

