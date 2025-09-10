Haberler

Manisa Fk’de Ayberk Ve Ada Gurur Verdi

MANİSA FK’DA GURUR VEREN GECELER

1’inci Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, Ümit Milli Takım’a çağrılan iki genç stoperi Ayberk Karapo ve Ada İbik ile büyük bir gurur yaşadı. Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Grup Elemeleri’nin ilk karşılaşmasında Hırvatistan ile Trabzon’da 1-1 berabere kaldı.

BİRİNCİ ONBİRDE PERFORMANS SERGİLEDİ

Müsabaka, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde gerçekleşti ve Ayberk maça ilk 11’de başladı. 21 yaşındaki genç oyuncu, sahada sergilediği başarılı performansı ile dikkat çekti ve 84’üncü dakikada oyundan alındı. Diğer genç yetenek Ada İbik ise 16 yaşında ilk kez Ümit Milli Takım’a çağrılarak yedek kulübesinde bekledi.

ALTYAPI BAŞARILARI

Her iki oyuncu da Manisa FK altyapısından yetişti ve bu sezon siyah-beyazlı formayı 4 maçta giymeyi başardı. Bu durum, kulübün genç yetenekleri geliştirmekteki başarısını gözler önüne seriyor.

