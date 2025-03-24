Manisa FK, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 31. hafta karşılaşması için Erzurumspor FK ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlara 1 günlük bir dinlenmenin ardından yeniden başladı. 28 Mart Cuma günü saat 16.00’da deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Manisa ekibi, bu önemli maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

ANTRAINMAN DETAYLARI

Antrenman, Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde ısınma hareketleri ile başladı. Farklı ve eğlenceli oyunlar ile devam eden çalışma, dar alan oyunları ile sona erdi. Manisa Futbol Kulübü, bu hazırlık sürecini en iyi şekilde tamamlayarak maça hazır bir şekilde girmeyi hedefliyor.