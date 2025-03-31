Manisa FK, Evinde Galibiyet Planlıyor

MANİSA FK, DÜŞME POTASINDAN KURTULMAK İSTİYOR

Trendyol 1. Lig’de en kötü sezonunu geçiren Manisa Futbol Kulübü, önümüzdeki iki hafta evinde gerçekleştireceği karşılaşmalardan galibiyet alarak düşme potasından çıkmayı planlıyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 2020-2021 sezonunu namağlup şampiyonlukla tamamlayıp 1. Lig’e yükselen Manisa FK, son dört sezondur yer aldığı bu ligde en kötü dönemine girdi. Trendyol 1. Lig’in 31. haftası sonunda 30 puanla 17. sırada yer alan Manisa FK, düşme potasında bulunuyor.

EVDE KAZANMA HEDEFİ

Manisa Futbol Kulübü, 32. ve 33. hafta karşılaşmalarında sırasıyla Keçiörengücü ve Amedspor’u kendi sahasında ağırlayacak. Takım, bu iki maçtan da galip gelerek düşme potasından kurtulmayı amaçlıyor. Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonuna Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile giriş yapan Manisa FK, kötü gidişat sonrası Taner Taşkın’ı takımın başına getirmişti. Taşkın, Manisa FK ile yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.