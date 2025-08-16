Manisa FK, Hatayspor’la Maç Yapacak

MANİSA FK, HATAYSPOR’U AĞIRLAYACAK

1’inci Lig’in açılış haftasında deplasmanda Ümraniyespor’a 2-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü, yarın kendi sahasında Hatayspor ile mücadele edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda, İlker Yasin Avcı’nın yöneteceği bu karşılaşma saat 21.30’da başlayacak.

BİLET FİYATLARI BELİRLENDİ

Müsabakanın bilet fiyatları, kapalı alt ve misafir tribünü için 45 TL olarak belirlendi. Manisa FK’nın teknik direktörü Taner Taşkın, Hatayspor maçını kazanarak takımının ilk 3 puanını alacağına inandığını belirtti.

HATAYSPOR DA KAYBETMİŞTİ

Hatayspor ise sezonun ilk haftasında kendi evinde Ankara Keçiörengücü’ne 3-1’lik skorla kaybetmişti. İki takım da bu maçla galibiyet arayışında olacak.