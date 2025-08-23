Manisa FK, Herelle’nin Doğum Gününü Kutladı

TRANSFERDE SESSİZLİK

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig’de sezonun başlangıcında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, transferini açıklamadığı Christophe Herelle’nin doğum gününü kutladı. Bodrum FK’dan ayrılarak 6 Ağustos’ta Manisa’nın kadrosuna katılan 33 yaşındaki Fransız stoper, ilk iki maçta sahada yer almadı ve lisansı hafta içinde çıkarıldı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Manisa FK, 8 Ağustos’ta 2 yıllık sözleşme imzalayan Herelle ile ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı. Ancak, futbolcunun doğum gününü antrenman öncesi pasta keserek kutladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bugün gerçekleşen antrenman öncesi futbolcumuz Christophe Herelle’nin doğum gününü kutladık. Christophe Herelle’ye sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyoruz” ifadeleri yer aldı.