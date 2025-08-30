Manisa Fk, Iğdır Fk ile berabere kaldı

MATCH ANALYSIS AND COACH COMMENTS

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında gerçekleşen Manisa FK-Iğdır FK karşılaşmasında her iki takımın teknik direktörü, maç sonrasında basın toplantısında görüşlerini paylaştı. Maç, Manisa FK’nın sahasında oynanarak 1-1 sona erdi. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçın ardından yaptığı açıklamada, kendilerinin baskın bir oyun sergilediklerini belirtti. Taşkın, “Özellikle, ilk sahadaki maçlarımıza biraz daha fazla önem veriyoruz. Galip gelmek istiyoruz. Galip gelmek için de çok coşkulu bir futbol oynadığımızı söyleyebilirim. Oyuncular bugün 90 dakikaya bütün coşkularını, isteğini, arzusunu yaydılar. Ben takımdan son derece memnunum.” şeklinde konuştu.

DECISIVE MOMENTS IN THE GAME

Taşkın, maçın git-gelli geçtiğini ve pozisyon açısından daha fazla zenginlik sunduklarını vurguladı. “Oyun olarak baktığımız zaman rakibimize biz pozisyon zenginliği açısından bana göre çok daha fazla pozisyon zenginliğimiz vardı.” diyen Taşkın, karşılaşmada rakiplerinin yan toplarda sıkıntı yarattığını belirtti. Takımının eksik oyuncularının bulunduğunu ifade eden Taşkın, gelecekteki alternatiflerden umutlu olduğunu söyledi. “Rabimiz de tebrik ederim. Onlar da galip gelmek için oynadılar.” dedi.

REFEREE PERFORMANCE

Hakemin performansını değerlendiren Taner Taşkın, “Benim gördüğüm en iyi hakemlerden bir tanesiydi. Her şey çok netti. Hakemlik hiçbir şey yoktu bana göre. Gayet de iyi maç yönetti.” sözlerini kullandı. Ancak, yedikleri ilk goldeki faul kararını eleştirerek, “O faulde ben gol yedim. Yani burada hakemlik bence hiçbir şey yok.” dedi.

IGDIR FK’S PERSPECTIVE

Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maç sonrasında takımının iyi bir tepki gösterdiğini ancak sonucun istenildiği gibi olmadığını belirtti. “Gerçekten maçın önünde yaşadığımız durumu çok net özetlemek istiyorum.” diyen Çavuş, ayrıca ikinci yarıda buldukları golle oyuna ortak olduklarını ve galip gelebilecekleri pozisyonlar bulduklarını belirtti. “Bir galibiyetle girelim düşüncesinde olduğumuz bir maçı burada bir puanla dönmüş durumda kaldık.” şeklinde konuştu.

REFEREE DECISIONS CRITICIZED

Hakem kararları üzerine eleştirilerde bulunan Çağdaş Çavuş, “Hakem arkadaşımız ikinci ligden gelmiş bir hakem arkadaşımız.” diyerek, hakemlerin maçın tekrarı izleyerek hatalarını görmesi gerektiğini savundu. “Umut ediyorum önümüzde milli aradan sonra içeride oynayacağımız Serik maçıyla galibiyetle yolumuza devam edeceğiz.” diyerek, geleceğe umutla baktığını ifade etti.