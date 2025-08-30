Manisa FK, Iğdır FK ile Berabere Kaldı

MAÇIN GENEL GÖRÜNTÜSÜ

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Manisa FK, kendi evinde Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında, 29. dakikada Muhammet Enes’in pasında Diony’nin etkisiz vuruşu az farkla dışarı gitti. İlk yarının sona ermesine dakikalar kala, 45+2. dakikada Ayberk’in pasıyla ceza sahası içindeki Diony, topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

İkinci yarıda, 54. dakikada Caner’in ortasında Avramovski, meşin yuvarlağı ağlara göndererek eşitliği sağladı: 1-1. 63. dakikada Adenkanye’nin ceza sahası dışındaki vuruşu üstten auta gitti. Ardından 65. dakikada Oğuz’un sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında Adenkanye’nin müdahalesiyle gelen top Avramovski ile ağlara gitti. Ancak hakem Egemen Artun, VAR incelemesi sonrası bu golü iptal etti.

SON DAKİKALARDA HEYECAN

Maçtaki başka gelişmeler ise 81. dakikada Adenkanye’nin pası ile Muhammet Enes’in vuruşunun auta gitmesiyle devam etti. Son anlarda, 90+2. dakikada Caner’in pasında Bruno’nun şutu kaleyi bulmadı. Mücadelenin ardından iki takım da 1 puanı paylaştı.

STAT VE HAKEMLER

Karşılaşma, Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynandı. Maçın hakemleri Egemen Artun, Kürşathan Akın ve Mehmet Ali Vardar olarak belirlendi.

TAKIM KADROLARI

Manisa FK kadrosunda Vedat, Yusuf, Kadir Kaan (Herelle dk. 75), Diony, Lindseth, Adekanye (Osman dk. 90), Ada, Muhammed Enes (Burak Süleyman dk. 85), Cissokho, Ayberk ve Bartu isimleri yer aldı. Iğdır FK ise Furkan (Muhammet Taha dk. 37), Oğuz Kağan, Fofana (Rotariu dk. 82), Bruno, Ahmet Emin (Camara dk. 46), Conte, Caner, Ali Kaan (Eyüp dk. 37), Gökcan, Avramovski (Özder dk. 80) ve Burak Bekaroğlu ile mücadele etti.

GOLLER VE SARILAR

Maçta goller, Manisa FK’dan Diony (dk. 45+2) ve Iğdır FK’dan Avramovski (dk. 54) ile geldi. Sarı kartlar ise Manisa FK’dan Cissokho, Ayberk, Bekir ve Vedat, Iğdır FK’dan Gökcan ile gösterildi.