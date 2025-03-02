Manisa FK, Iğdır FK Maçına Hazır

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 28. hafta mücadelesinde sahasında Iğdır FK ile karşılaşacak. 4 Mart Salı günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan maçın hazırlıkları başladı. Son maçında Gençlerbirliği’ne 3-0 mağlup olan Manisa FK, Iğdır FK karşılaşmasını kazanarak kötü gidişatından kurtulmak istiyor.

TEKNİK HEYET GÖZETİMİNDE ANTRENMANLAR DEVAM EDİYOR

Antrenman, teknik direktör Hakan Şapçı yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı ve dar alan oyunları ile taktik çalışmayla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, yarınki antrenmanla A.H. Iğdır FK karşılaşması için hazırlıklarına devam edecek.

BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

Manisa Futbol Kulübü, Iğdır FK maçı için biletlerin satışa sunulduğunu duyurdu. Biletler, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor. Kadınlar ve 18 yaş altındaki tüm taraftarlar, diğer iç saha maçlarında olduğu gibi bu maçı da ücretsiz izleyebilecek. Ancak, tribünleri takip etmek isteyen bu gruptan taraftarların Passolig kartına sahip olması gerektiği belirtildi. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise “Kapalı Alt Tribün: 30 TL, Misafir Tribünü: 39 TL” şeklinde belirlendi.