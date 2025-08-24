Manisa FK, İstanbulspor’la karşılaşacak

MANİSA FK, DEPLASMANDA ZOR BİR MAÇ OYNAYACAK

TFF 1’inci Lig’de geçtiğimiz hafta Hatayspor’u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Manisa Futbol Kulübü, yarın İstanbulspor ile karşılaşacak. Maç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak ve hakem Ömer Tolga Güldibi maçın düdüğünü çalacak.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını ifade etti. Hatayspor galibiyetiyle takımın moral bulduğunu belirten Taşkın, “Seri galibiyetler yakalamak istiyoruz. Seri gelirse üst sıralarda yer alacağız” dedi.