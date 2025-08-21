Haberler

Manisa FK’li Çınar, U15’e davet edildi

ÇINAR ARSLAN BODUR’U DAVET EDİLDİ

Manisa Futbol Kulübü’nün genç yeteneği Çınar Arslan Bodur, U15 Milli Takımının İstanbul’da 21-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan değerlendirme kampına dahil edildi. Yıldız futbolcunun kampta yer alacağı ifade edildi. U15 Milli Takımının kampında yer alacak aday kadro, TFF Riva Tesisleri’nde toplanacak.

TEKNİK EKİP MAÇLARI TAKİP EDECEK

Aday kadroya çağrılan futbolcuların performanslarını, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar ve A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Serkan Damla’nın yanı sıra genç milli takımlar antrenörleri de takip edecek. Mayıs ayında İzmir’de yapılan kamp sonucunda belirlenen oyuncular, değerlendirme sürecinde kendi aralarında takımlar oluşturarak maçlar yapacak.

KAMP SÜRECİ VE KARŞILAŞMALAR

Oynanacak bu karşılaşmaların ardından U15 Milli Takımı’nın ana kadrosunu oluşturacak oyuncular belirlenecek. Değerlendirme kampı, 22 Ağustos Cuma ve 24 Ağustos Pazar günleri yapılacak maçlarla tamamlanacak. Çınar Arslan Bodur’un katılımı, genç futbolcunun kariyerindeki önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

