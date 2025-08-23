Manisa Fk’lı Osman Kahraman Aday Kadroda

OSMAN KAHRAMAN’IN MİLLİ TAKIMDA YER ALMASI

Manisa FK’dan milli futbolcu Osman Kahraman, U18 Milli Takımı’nın Çekya’da düzenlenecek Vaclav Jezek Turnuvası’na seçilen aday kadrosuna dahil edildi. U18 Milli Takımı, 2-8 Eylül tarihleri arasında bu turnuvada mücadele edecek ve katılacak oyuncular arasında Osman Kahraman da bulunuyor.

AÇIKLAMALAR VE TOPLANMA TARİHİ

Aday kadroda yer alan futbolcular, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. U18 Milli Takımı, Vaclav Jezek Turnuvası boyunca İsviçre, Meksika ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı takım, 2 Eylül Salı günü Çekya’ya gitmek üzere İstanbul’dan hareket edecek.

MANİSA FK’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Manisa FK’dan yapılan açıklamada, “Manisa Futbol Kulübümüzü, şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil edecek olan Milli futbolcumuz Osman Kahraman’a Ay-yıldızlı formamız altında başarılar diliyoruz,” ifadeleri yer aldı. Bu destek, Osman Kahraman’ın millî takımdaki önemini vurguluyor.