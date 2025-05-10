Manisa FK Ligde Kaldığı İçin Mutlu

TEKNİK DİREKTÖR TANER TAŞKIN’DAN AÇIKLAMALAR

Manisa FK’nın teknik direktörü Taner Taşkın, Ümraniyespor ile oynadıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oldukça duygu dolu açıklamalarda bulundu. Ligden düşmeme başarısı gösterdikleri için büyük bir mutluluk içinde olduklarını belirten Taşkın, “Bu yapılanları Manisa FK olarak hiçbir zaman unutmayacağız” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

ÜMRANİYESPOR MAÇI VE ZORLUKLAR

Manisa FK, Trendyol 1. Lig’in 36. ve son haftasında, Ümraniyespor’u 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Maçın ardından duyduğu mutluluğu tarif edilmez olarak tanımlayan Taşkın, “Bu kolay değil. Teknik adamlar ve sporcular için bu süreç zorluklarla dolu” diye konuştu. Takımının zor durumda kaldığı anlarda rakip takımların ilginç galibiyetler elde etmesinin kendilerini son maça kadar sıkıntıya soktuğunu vurguladı.

MÜCADELE VE İNANÇ

Taşkın, “Gördük ki rakibimiz tam kadro sahadaydı ve sanki kümede kalacaklarmış gibi mücadele ettiler. Onlardan gördüğümüz direnç, maçı zorlaştırdı” dedi. Kendisinin uzun yıllar teknik adamlık yaptığını belirten Taşkın, “Son haftalarda kimlerin ne planlar yaptığı tüm kamuoyunca izleniyor. Biz soyunma odasında ‘Allah bize yeter’ dedik. Bu inanç ve kararlılıkla yola çıktık ve bu maçı kazandık” ifadelerini kullandı. Yine camiaya başarılar dileyerek, elde ettikleri bu başarıların unutulmayacağını söyledi.