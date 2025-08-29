Manisa FK, Maç İçin Hazır

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında yarın sahasında A.H. Iğdır FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirildi ve ısınma hareketleri ile pas çalışmalarıyla başladı. Top kapma oyunu ve taktik çalışmalarla devam eden antrenmanın ardından Manisa FK, maç saatini sabırsızlıkla beklemeye başladı.

MAÇ BİLET FİYATLARI

Karşılaşma Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Kapalı alt tribün ve misafir tribünü bilet fiyatlarının 45 TL’den satışa çıktığı öğrenildi. Ligin ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Iğdır FK ile Manisa FK, şu anda 11. ve 12. sırayı paylaşmakta. Her iki ekip de rakip filelere 4’er gol atarken, kalelerinde de 4’er gol görmüş durumda.

GEÇEN SEZONUN HATIRASI

Trendyol 1. Lig’de geçtiğimiz sezon gerçekleştirilen iki karşılaşmayı da Iğdır FK 1-0’lık sonuçlarla kazanmıştı. Bu durum, maç öncesinde rekabetin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor.