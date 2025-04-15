Haberler

Manisa FK, MKE Ankaragücü İçin Hazırlanıyor

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ ANKARA MAÇINA HAZIRLANIYOR

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 35. hafta karşılaşmasında sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maça hazırlanıyor. Süper Lig için büyük önem taşıyan bu maç, 18 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

ANTRENMANLAR BAŞLADI

Takım, Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde hazırlıklara başladı. Antrenman, öncelikle ısınma hareketleri ile başladı. Ardından, top kapma oyunlarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, yarınki antrenmanla MKE Ankaragücü maçına yönelik çalışmalarını sürdürecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Avrupa Halter Şampiyonası 6 Madalya

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın 3. gününde Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile toplamda 6 madalya kazandı. Kaan Kahriman şampiyon oldu.
Haberler

Antalya’daki Yangın Korku Yarattı

Antalya'daki bir markette çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangın, market sahibini ve oğlunu paniğe sürüklerken, maddi kayıplar yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.