Manisa FK, MKE Ankaragücü İçin Hazırlanıyor

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ ANKARA MAÇINA HAZIRLANIYOR

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 35. hafta karşılaşmasında sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maça hazırlanıyor. Süper Lig için büyük önem taşıyan bu maç, 18 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

ANTRENMANLAR BAŞLADI

Takım, Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde hazırlıklara başladı. Antrenman, öncelikle ısınma hareketleri ile başladı. Ardından, top kapma oyunlarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, yarınki antrenmanla MKE Ankaragücü maçına yönelik çalışmalarını sürdürecek.