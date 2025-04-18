Manisa FK, MKE Ankaragücü’nü 2-1 Yenildi

FUTBOL MAÇI SONUCU

Manisa, 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşen Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Manisa FK, MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla geride bıraktı. Maçta hakemlik görevini Çağdaş Altay, Samet Özkul ve Enes Biroğlu üstlendi.

MAÇTAKİ OYUNCULAR

Manisa FK’da sahaya çıkan oyuncular şunlardı: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 85 Oktay Gürdal), Bartu Göçmen, Arslanagic, Umut Erdem, Toure, Cissokho, Osuji (Dk. 66 Kadir Kaan Yurdakul), Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Ramirez), Fofana (Dk. 85 Ensar Akgün) ve Minchev (Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit). MKE Ankaragücü’nün kadrosu ise Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Mert Çetin (Dk. 75 Özgür Aktaş), Mahmut Tekdemir, Halil Pehlivan (Dk. 66 Schulz), Dalcio, Osman Çelik (Dk. 46 Emre Gültekin), Rotariu, Owusu, Cephas (Dk. 66 Bajic) ve Laura (Dk. 75 Ali Kaan Güneren) şeklindeydi.

GOLLERİN DETAYLARI

Maçta goller; Minchev’in 28. dakikada ve Bartu Göçmen’in 45. dakikada Manisa FK için atılmasıyla geldi. MKE Ankaragücü’nden Owusu ise 54. dakikada karşılık vererek skoru 2-1’e taşıdı.

SARI KARTLAR

Karşılaşmada yaşanan ilginç olaylardan biri, sarı kartların çıkmasıydı. MKE Ankaragücü’nden Osman Çelik (Dk. 19), Emre Gültekin (Dk. 77) ve Özgür Aktaş (Dk. 82) sarı kartla cezalandırıldı. Manisa FK’dan ise Yusuf Talum (Dk. 23), Bartu Göçmen (Dk. 23) ve Cissokho (Dk. 26) sarı kart gördü.