Manisa Fk, Mke Ankaragücü’nü Yendi

STADYUMDA YAŞANANLAR

Trendyol 1. Lig’in 35. hafta karşılaşmasında Manisa FK, kendi sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenerek değerli 3 puanı kaptı. Maçın önemli anları arasında 28. dakikada Manisa FK’nın Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortada, Minchev’in kafa vuruşuyla bulduğu gol yer alıyor. Bu golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

33. dakikada Ankaragücü’nden Rotariu’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, Manisa’nın kalecisi Alperen tarafından kornere çelindi. Maçta 45+1. dakikada Oğuz’un ceza sahası arkasına ortaladığı topa yükselen Bartu’nun kafa vuruşuyla ikinci gol gelerek skoru 2-0’a taşıdı.

54. dakikada MKE Ankaragücü, yüklenmeye devam etti ve Rotariu’nun sağ kanattan kullandığı kornerde, Kwabena’nın kafa vuruşuyla skoru 2-1’e getirdi. 72. dakikada ise Manisa FK’nın Kadir Kaan tarafından yapılan vuruş, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Hakemliğini Çağdaş Altay’ın yaptığı bu mücadelede, Manisa FK takımında Alperen, Yusuf, Bartu, Arslanagic, Umut, Toure, Cissokho, Osuji, Oğuz, Fofana ve Minchev yer aldı. Ankaragücü kadrosunda ise Ertaç, İsmail, Mert, Mahmut, Halil, Dalcio, Osman, Rotariu, Kwabena, Cephas ve Laura mücadele etti. Sarı kart gören oyuncular arasında Ankaragücü’nden Osman, Yusuf Emre ve Özgür ile Manisa FK’dan Bartu, Yusuf ve Cissokho bulunuyor.