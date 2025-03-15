Manisa FK, Pendikspor’u 2-0 Mağlup Etti

MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig’in 30. hafta mücadelesinde Manisa FK, Pendikspor’u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
MAÇ DAKİKALARI
Maçın 21. dakikasında Pendikspor’un Topalli’nin pası ile gerçekleştirdiği atakta, Eze sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şut çekti fakat top yan ağlarda kaldı. 24. dakikada Fofana’nın sol kanattan içeriye ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Minchev kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Manisa FK, böylece 1-0 öne geçti. İkinci yarının 58. dakikasında, Topalli’nin sağ kanattan yaptığı ortada Hasan’ın kafa vuruşu direğin üstünden dışarı gitti. 67. dakikada Del Valle’nin ortaladığı meşin yuvarlak, Topalli tarafından Eze’nin önüne indirildi. Altıpas içinde oluşan karambolde kaleci Alperen topu son anda kontrol etti. 74. dakikada Manisa FK’nın Fofana ile geliştirdiği atakta, sol kanattan hızla ceza sahasına giren oyuncu, penaltı noktası önünde Minchev’e pas attı. Minchev’in düzgün vuruşuyla top ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.
HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Kadir Beyaz Salih, Burak Demirel
Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Arslanagic, Bartu Göçmen, Umut Erdem, Toure, Cissokho, Fofana (Ramirez dk.77), Oğuz Gürbulak (Ensar dk. 77), Muhammed Enes Kiprit (Osuji dk. 60), Minchev (Kaan Kanak dk. 90)
Yedekler: Eren Karataş, Kazım Can Kahya, Kadir Kaan Yurdakul, Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal, Efe Taylan Altunkara
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Murat Uçar dk. 45), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Nuno Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Efe Sayhan dk. 77), Topalli, Mete Kaan Demir (Bekir dk. 61), Del Valle, Eze
Yedekler: Emre, Denic, Erden Kayra, Tunç, Tarık, Ahmet Mert
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Goller: Minchev (dk. 24 ve 74) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Eze, Samet Asatekin (Pendikspor), Yusuf Talum (Manisa FK)