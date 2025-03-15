Manisa FK, Pendikspor’u 2-0 Mağlup Etti

MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig’in 30. hafta mücadelesinde Manisa FK, Pendikspor’u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

MAÇ DAKİKALARI

Maçın 21. dakikasında Pendikspor’un Topalli’nin pası ile gerçekleştirdiği atakta, Eze sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şut çekti fakat top yan ağlarda kaldı. 24. dakikada Fofana’nın sol kanattan içeriye ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Minchev kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Manisa FK, böylece 1-0 öne geçti. İkinci yarının 58. dakikasında, Topalli’nin sağ kanattan yaptığı ortada Hasan’ın kafa vuruşu direğin üstünden dışarı gitti. 67. dakikada Del Valle’nin ortaladığı meşin yuvarlak, Topalli tarafından Eze’nin önüne indirildi. Altıpas içinde oluşan karambolde kaleci Alperen topu son anda kontrol etti. 74. dakikada Manisa FK’nın Fofana ile geliştirdiği atakta, sol kanattan hızla ceza sahasına giren oyuncu, penaltı noktası önünde Minchev’e pas attı. Minchev’in düzgün vuruşuyla top ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.

HAKEMLER VE TAKIM KADROLARI

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Kadir Beyaz Salih, Burak Demirel

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Arslanagic, Bartu Göçmen, Umut Erdem, Toure, Cissokho, Fofana (Ramirez dk.77), Oğuz Gürbulak (Ensar dk. 77), Muhammed Enes Kiprit (Osuji dk. 60), Minchev (Kaan Kanak dk. 90)

Yedekler: Eren Karataş, Kazım Can Kahya, Kadir Kaan Yurdakul, Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal, Efe Taylan Altunkara

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Murat Uçar dk. 45), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Nuno Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Efe Sayhan dk. 77), Topalli, Mete Kaan Demir (Bekir dk. 61), Del Valle, Eze

Yedekler: Emre, Denic, Erden Kayra, Tunç, Tarık, Ahmet Mert

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Minchev (dk. 24 ve 74) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Eze, Samet Asatekin (Pendikspor), Yusuf Talum (Manisa FK)