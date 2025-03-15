Manisa FK, Pendikspor’u 2-0 Yendi

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında gerçekleşen Manisa FK-Pendikspor karşılaşması sonrasında, her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında düşüncelerini paylaştı. Manisa FK, evinde Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası yapılan açıklamalar, takımın gelecekteki hedefleri ve mevcut durumuna ışık tuttu.

MANİSA FK TEKNİK DİREKTÖRÜ’NDEN AÇIKLAMALAR

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, kazanmanın önemine dikkat çekerek, “Haftalardan beri kazanamıyorduk, özellikle kendi sahamızda. Geçen hafta Esenler karşısında iyi bir oyunla 1 puan aldık. Bu maç özgüven açısından çok önemliydi. Bu hafta Pendikspor ile 6 puanlık bir maç oynadık. Pendikspor’un bizden alacağı puan veya puanlar bizi çok sıkıntıya sokabilirdi. Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı çok iyi oynadık ve 1-0 önde kapattık. İkinci yarı sıcak havaya rağmen iyi bir mücadele oldu. Oyuncular çok motiveydi, gol yemek istemiyorlardı. Rakibe çok fazla pozisyon vermeden 2 gol ile 3 puan aldık. Ligde var olmak adına önemli bir adım attık. Geride kalan 8 haftada aynı iştahla oynamak zorundayız. Bugün çok mutluyuz. Milli arayı iyi değerlendireceğiz. Daha sonra Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacağız” şeklinde konuştu.

PENDİKSPOR YARDIMCI ANTRENÖRÜ’NÜN GÖRÜŞLERİ

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, takımının ilk ve ikinci yarıda ortaya koyduğu farklı performansları aktardı. İlhan, “İlk yarı oyuna iyi başlamadık. İkinci yarı sistem değişikliğiyle 3. bölgede daha fazla pozisyon bulduk. Baskı yaparken golü yememiz bizi oyundan kopardı. Mecburen riske girdik, kalemizde pozisyonlar verdik. Henüz 3 gün oldu. Bir an önce takımı toparlamamız lazım. Bizim mental anlamda dokunuşlarımız oldu ancak bu maçta fiziksel zaaflarımızı da iyi gördük. Taktiksel varyasyonlar ve fiziksel çalışma üzerine daha fazla durmalıyız ki hedef play-off olsun” dedi.