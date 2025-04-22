Manisa Fk Şanlıurfaspor Maçına Hazır

MANİSA FK’NIN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında düşme potasında yer alan Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Manisa FK, bu maçı kazanması durumunda ligde kalabilmek için önemli bir avantaj elde edecek. Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. 35. hafta mücadelesinde sahasında Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek düşme potasından çıkan Manisa FK, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek maç için antrenmanlarını sürdürüyor.

TEKNİK DİREKTÖR YÖNETİMİNDE ANTRAINMANLAR

Antrenmanlar, Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde başladı ve ısınma hareketleriyle devam etti. Sonrasında top kapma oyunlarıyla yoğunlaşan antrenman, dar alan oyunları ile sona erdi. Şanlıurfaspor maçı, Manisa FK için kritik bir mücadele olarak gündemdeki yerini alıyor.