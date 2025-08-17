Manisa FK Teknik Direktörü Taşkın, Gençlere Sevinçle Şans Verdi

GENÇ FUTBOLCULARLA MUTLULUK

Trendyol 1. Lig’de Atakaş Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Manisa FK, teknik direktör Taner Taşkın’ın açıklamalarıyla gündemde. Taşkın, galibiyetin yanı sıra genç futbolcuları sahaya sürmenin sevinci içinde olduğunu belirtti. Maç sonrası basın toplantısında, sezona kadro derinliği oluşturmadan başladıklarını ifade eden Taşkın, “Sezona genç oyuncularla hazırlandık. Diğer gelen oyuncular da geçen hafta içinde takımda oldu. Onların bir adaptasyonu olacaktı ama kısa zamanda bu adaptasyonu da sağladığımızı düşünüyorum.” dedi.

IYI PERFORMANS VE MORAL

İlk yarıda daha iyi bir oyun sergilediklerini dile getiren Taşkın, ikinci yarıda beklenmedik bir şekilde geriye düştüklerini aktardı. Ancak moral bozmadıklarını ve oyun sistemine devam ettiklerini vurguladı. Kadir’in mükemmel vuruşuyla eşitliği sağladıklarını belirten Taşkın, “Çok fazla pozisyon zenginliğimiz var. Bu gün benim için galibiyetten daha önemlisi 2008’li 4 tane çocuğu sahaya sürebildim. Manisa FK’nin geleceği bence emin ellerde. Bunun mutluluğunu yaşıyorum.” ifadelerini kullandı. Taşkın, rekabetçi bir takım oluşturma hedefi doğrultusunda en az 3 kaliteli oyuncuya ihtiyaç duyduklarını da ekledi.

HATALAR VE SIKINTILAR

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin ise takımlarının lige kötü başladığını ve kalelerinde gördükleri ilk gole kadar iyi oynadıklarını ifade etti. Bireysel hataların takımın sorunlarını artırdığını belirten Şahin, “Ama takımımızda son zamanlarda çok fazla bireysel hata yapıyoruz. Bu bireysel hatalarda rakipler bizi cezalandırıyor.” dedi. Şahin, kısıtlı kadrolarına dikkat çekerek, sorunları çözmeye çalıştıklarını belirtti. “Çok kısıtlı bir kadromuz var. Olan oyuncuların, yabancıların sorunları var. Oynamayanlar var.” değerlendirmesinde bulunan Şahin, genç oyunculara şans verdiklerini fakat sıkıntıları aşmaları gerektiğini vurguladı.