Manisa Fk, Ümraniyespor’u 1-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

Hakemler: Yusuf Dursun, Kürşathan Akın, Mehmet Sıraç Akpınar

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Furkan Apaydın (Dk. 84 Ali Turap Bülbül), Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan, Bardhi (Dk. 84 Yusuf Sertkaya), Emre Kaplan, Soukou (Dk. 67 Serkan Göksu), Benny, Poyraz Efe Yıldırım

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Arslanagic, Umut Erdem, Kadir Kaan Yurdakul, Toure (Dk. 72 Ramirez), Oğuz Gürbulak, Muhammed Kiprit (Dk. 56 Diallo), Fofana, Minchev (Dk. 86 Ensar Akgün)

MAÇIN SONUCU

Gol: Dk. 74 Ramirez (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 77 Serkan Göksu (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 90+2 Diallo (Manisa FK)

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında Central Hospital Ümraniyespor’u konuk eden Manisa FK, rakibini 1-0 mağlup ediyor. Bu sonuçla Ümraniyespor, ligi 53 puanla 11. sırada tamamlarken, Manisa FK sezonu 48 puanla 15. basamakta tamamlayarak ligde kalmayı başarıyor.