Manisa FK Ve Bandırmaspor Maçı Beraberlik

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında gerçekleşen Manisa FK ve Bandırmaspor karşılaşmasının ardından, her iki takımın teknik direktörleri basın toplantılarında açıklamalar yaptı. Manisa FK, Bandırmaspor ile oynadığı mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Bandırmaspor gibi güçlü bir rakibin karşısına çıktık. İlk devre oyunun hakimiydik diyebilirim. Pozisyonlarda bulduk ama becerikli olamadık. Bize göre ilk devre verilmesi gereken bir penaltı pozisyonu var ama hakem takdir hakkını bizden yana kullanmadı. İkinci devre iyi oynarken kontrataktan yediğimiz penaltı golüyle 1-0 geriye düştük. Bizim için ligde varlığımızı devam ettirebilmemiz için 1 puan çok çok önemli. Çünkü Ankaragücü’yle ikili averajımız iyi. Bakın sadece şunu söyleyeyim. Çok şahsiyetli, çok karakterli bir şekilde sahada mücadele ediyoruz. Herkesi de şahsiyetli ve karakterli bir şekilde sahada mücadele etmeye davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

HEDEF PLAY-OFF

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise, maçın ilk yarısının dengeli geçtiğini belirtti. “Bütün maçlar kendince çok önemli. Yani baktığımızda bizim açımızdan da maçın önemi çok fazla. Manisa FK açısından da maçın önemi çok fazla. Ona göre o mücadelede bir maç oldu. Maça baktığımızda ilk yarı daha çok dengeli bir oyun vardı. Ön tarafta biraz pozisyon üretmekte oyuncularımız birbirine biraz uzak kaldı.” ifadelerini kullandı. İkinci yarıda öne geçtiklerini söyleyen Gürsel, “Penaltıdan bulduğumuz golle, ondan sonra 1-1 oldu. Sonra yine pozisyonlar var. Atmamız lazımdı. Bugün kazanmayı çok istedik. Buradan kazanarak dönmek çok istiyorduk. Oyuncularım da çok istiyorlardı. Onların da emeğine sağlık. Çok istedik ama son dakikalarda kaçırdığımız gol var. Yani nasip değilmiş diyelim.” dedi. Gürsel, önümüzdeki hafta oynanacak maça odaklandıklarını ve ardından play-off sürecine geçeceklerini belirtti.