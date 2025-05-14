Manisa FK Ve Manisaspor Birleşebilir

BİRLEŞME İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Manisa, 1’inci Lig’deki dördüncü sezonunu geçiren Manisa Futbol Kulübü, kümede kalmayı son haftada garanti altına aldı. Bunun yanı sıra, kentin köklü temsilcisi Manisaspor’un Bölgesel Amatör Lig’e yükselmesiyle birlikte iki kulübün birleşeceği yönündeki iddialar tekrar gündeme geldi. İddialara göre, iki kulüp yeni sezonda Manisaspor adıyla birleşerek 1’inci Lig’de mücadele etmeyi planlıyor.

GEÇMİŞTEKİ DÖNÜM NOKTALARI

Manisa FK, daha önce Manisa Büyükşehir Belediyespor adıyla biliniyordu ve 2019 yılında şirketleşerek belediye bünyesinden ayrıldı. Manisaspor’un amatör lige düştüğü dönemde, Manisa FK amatörden çıkarak 1’inci Lig’e yükseldi. 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerden sonra belediye yönetimiyle ilişkileri gerginleşen Manisa FK’nın yönetimi, aralık ayında Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş’a devredildi.

Devir sonrasında Manisaspor ile Manisa FK arasında iyi ilişkiler kurulmaya başlandı. Amatördeki Manisaspor’un teknik direktörü Hakan Şapçı, 1’inci Lig’deki Manisa FK’nın teknik direktörü oldu. İki kulübün birleşmesi, Manisa futbolunu daha güçlü bir noktaya taşımak amacıyla önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.