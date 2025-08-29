Manisa FK Yarın Iğdır FK İle Oynayacak

MAÇ SUNUMU

1’inci Lig’de geçen hafta İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, ilk 3 maç sonunda 4 puan elde etti. Yarın 4’üncü hafta maçında Iğdır FK’yı ağırlayacak. Maç, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak ve hakem Egemen Artun yönetiminde gerçekleşecek.

HEDEF ÜST SIRALAR

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, iç sahada kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini duyurdu. Taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Iğdır FK takımı da güçlü bir ekip. İyi bir oyunla sonuca gitmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

TRANSFER GELİŞMELERİ

Öte yandan, geçen sezon Manisa FK forması giymiş olan Kaan Kanak, bu sezon Gebzespor’a transfer oldu. Bu gelişme, kulüp içinde dikkat çekici bir durumu oluşturuyor.