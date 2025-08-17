Manisa Futbol Kulübü 2-1 Hatayspor

MANİSA FK MAÇTA HAZIRLIK GÖSTERİYOR

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde Hatayspor’u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın başında, 5. dakikada Adekanye’nin sağ kanattan gerçekleştirdiği serbest vuruşta, Cissokho kafa ile vurdu ancak top yan ağlarda kaldı. 38. dakikada Hatayspor’un Okoronkwo, ceza sahası sağ çaprazından sert bir şut attı fakat top kaleci Vedat’ın kontrolünde kaldı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manisa FK, 46. dakikada Abdulkadir’in ara pasında Bamgboye ile gol buldu ve durumu 1-0 yaptı. 65. dakikada Lindseth’in pasında Kadir Kaan ceza sahası dışından etkili bir şut çekti ve skoru 1-1’e getirdi. 70. dakikada Adekanye, ceza alanında Engin’den sıyrılmak isterken yere düştü. Hakem İlker Yasin Avcı, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

PENALTIYLA GALİBİYETİ GETİRDİ

73. dakikada penaltı atışını kullanan Muhammed, topu ağlara göndererek durumu 2-1 yaptı. Maçın son anlarında, 90+4. dakikada Manisa FK savunmasında yaşanan karambolde Burak’ın vuruşu top direğe çarparak geri döndü ve maç 2-1’lik skorla sona erdi.

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Azad İlhan, Mehmet Dura

Manisa FK: Vedat, Yusuf, Bartu, Ada, Umut (Ayberk dk. 43), Cissokho, Kadir (Yunus Emre dk.78), Adakanye (Emre dk. 78), Lindseth, Burak (Muhammed dk. 45), Diony (Fırat dk. 90)

Yedekler: Samet, Osman, Bora, Umut Can, Bekir

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Burak, Engin Can (Deniz dk. 89), Hodzic, Görkem, Abdulkadir (Ünal dk. 79), Bamgboye, Okoronkwo, Strandberg

Yedekler: Demir, Emir, Cengiz, Baran, Selimcan, Yiğit Ali

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Bamgboye (dk. 46) (Hatayspor), Kadir Kaan (dk. 65), Muhammed (dk. 73 pen.) (Manisa FK)

Sarı kart: Cissokho (Manisa FK)