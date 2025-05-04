Manisa Futbol Kulübü, Bandırmaspor ile berabere

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİ VE ÖNEMLİ ANLAR

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde Bandırmaspor ile 1-1 beraberlik yaşadı. Maçın 15. dakikasında Kadir’in ceza sahası dışından çektiği sert şut, kaleci Akın tarafından kornere gönderildi. 42. dakikada ise Yusuf’un asistinde Fofana, kaleci Akın ile karşı karşıya kaldı ancak şutunu başarıyla kurtardı.

Maçın 49. dakikasında Murat’ın ceza sahasındaki sert vuruşu üst direkten döndü, bu fırsatı Paixao değerlendirdi fakat top yine Akın’ın ellerinde kaldı. 58. dakikada Messaoudi’yi ceza sahası içinde faullü duruma getiren Bartu, hakem Erdem Mertoğlu tarafından penaltı kararı aldı. 61. dakikada penaltıyı kullanan Paixao, topu filelere göndererek takımını 0-1 öne geçirdi.

79. dakikada Fofana’nın serbest vuruşu sonrasında Bartu’nun kafa vuruşu, Atınç’a çarparak kendi kalesine gitti. Bu şekilde maçta durumu 1-1’e getirdi. 90+5. dakikada Araujo, kaleci Muhammed Alperen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, fakat yine kaleci topu kurtardı.

TEKNİK HEYET VE OYUNCULAR

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Mavi, Nurettin Dinçler

Demir Manisa FK: Muhammed, Yusuf, Fofana (Oktay dk. 90+4), Minchev (Diallo dk. 63), Osuji, Arslanagic, Umut, Muhammed Enes (Muhammet Ensar dk. 84), Cissokho, Bartu, Kadir

Yedekler: Eren, Kerem, Mustafa, Kazım, Kaan, Birkan, Efe

Teknik Sorumlu: Taner Taşkın

Bandırmaspor: Akın, Ndongala (Araujo dk. 69), Hakan, Sitoe (Sergen dk. 90+6), Paixao (Diony dk. 69), Atınç, Mehmet, Messaoudi, Rahmetullah, Mulumba (Kerim dk. 78)

Yedekler: Zafer, Yasin, Louzif, İbrahim, Erkam, Faruk

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Paixao (dk. 61) (Bandırmaspor), Atınç (dk. 79 k.k.) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Arslanagic, Cissokho, Osuji, Kadir (Manisa FK), Murat, Atınç, Sitoe (Bandırmaspor)