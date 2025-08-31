Manisa, Iğdır ile 1-1 berabere kaldı

MANİSA FUTBOL KULÜBÜNDE TEKNİK DİREKTÖR DEĞERLENDİRMESİ

1’inci Lig’de 4’üncü hafta karşılaşmasında Iğdır FK ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü’nde teknik direktör Taner Taşkın, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirten Taşkın, “Maça kazanmak için çıkmıştık. Hafta boyunca iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oyuna da etkili başladık. İlk yarının son bölümünde attığımız golle 1-0 öne geçtik,” dedi.

DURAN TOP SORUNU VE GOL POZİSYONLARI

Taşkın, ikinci yarıda duran top sonucu kalelerinde gol gördüklerini ifade ederek, “Duran top konusunda önemli dersler çıkardık ve bunun üzerinde çalışacağız,” şeklinde konuştu. Takımın yakaladığı gol pozisyonlarına değinen Taşkın, “Maçın kalan bölümünde de gol pozisyonlarını bulduk ama finali yapamadık,” diyerek, futbolcularına olan teşekkürlerini de dile getirdi.

MİLLİ ARADA İYİ HAZIRLIK VE HEDEFLER

Takımının milli arayı en iyi şekilde değerlendirerek, sakat oyuncuların da geri dönmesiyle daha güçlü bir ekip haline geleceklerini söyleyen Taşkın, “Burası bizim şehrimiz, bu takım bizim takımımız. Manisa’ya gelen her rakibe bu gücü hissettirmemiz gerekiyor,” ifadelerini kullandı. Takımın taraftarlarına teşekkür ederek, “Onların desteğiyle daha iyi yerlere yükseleceğimize yürekten inanıyorum,” şeklinde sözlerini tamamladı.