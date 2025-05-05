Manisa İl Emniyet Müdürlüğü G.B.’yi Yakaladı

FİRARI CEZAEVİ KAPSAMINDA YAKALANDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında cezaevi firarisi olan G.B.’yi (36) 2 aylık firarının ardından kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, G.B. hakkında ‘Silahla yağma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Mala zarar verme’, ‘6136 Sayılı Kanuna muhalefet’ ve ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ gibi suçlardan toplamda 7 ayrı yakalama emri bulunuyor.

YERİ TESPİT EDİLDİ VE YAKALANDI

Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda G.B.’nin 2 aydır firari olduğu ve kesinleşmiş 16 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahsın yerinin tespit edilmesi sonrası, ekipler bir operasyon düzenledi. Yaşanan kovalamacanın ardından G.B. yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

G.B., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.