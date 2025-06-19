Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş Ziyaret Etti

KULA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay ve emniyet personeliyle bir araya gelen Aktaş, emniyet hizmetlerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında, ilçedeki güvenlik durumu hakkında bilgi alan Aktaş, ayrıca asayiş çalışmaları, trafik denetimleri ve genel güvenlik uygulamaları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

ESNAF ZİYARETLERİ VE GÖRÜŞMELER

Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, ilçe merkezindeki esnafları da ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Aktaş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini ve önerilerini dinledi. Esnaf, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Aktaş da toplum destekli polislik anlayışını ön plana çıkararak halkla iç içe olmanın önemini vurguladı.