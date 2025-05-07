Manisa İl Emniyeti 24 Şahısı Yakaladı

YAKALANAN ARANAN ŞAHISLAR

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, bugün tüm ülke genelinde yapılan ‘Aranan şahıslar uygulaması’ çerçevesinde kentte gerçekleştirdiği çalışmalarda toplam 24 aranan şahsı yakaladı. Uygulama dahilinde, ifadeye yönelik aranması bulunan 8 kişi, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 13 kişi ve 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 24 şahıs emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANAN ŞAHIS SAYISI

Gözaltına alınan şahıslardan 16’sı, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için suç ile suçlularla mücadelenin kesintisiz devam edeceği dile getirildi.