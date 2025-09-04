Manisa İl Emniyeti 27 Olayla Müdahale Etti

MANİSA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda 27 ayrı olaya müdahale edilirken, toplamda 35 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerine karşı sürdürülen yoğun mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK MALZEME MİKTARI

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 2 bin 402 kilo kaçak tütün, 10 sigara sarma makinesi ve kompresör, 8 bin 390 paket kaçak sigara, 2 bin 550 puro, 30 şişe ve 463 litre çeşitli kaçak içki, 94 adet farklı emtia (parfüm, cep telefonu aksesuarı vb.), 100 elektronik sigara ve 829 bin 200 makaron ele geçirildi. Ayrıca, 41 gümrük kaçağı cep telefonuyla birlikte 3 bin litre akaryakıt da operasyonlar sırasında güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Bu durum, kaçakçılıkla mücadele açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.