Manisa İl Jandarma Narkotik Kontrolleri Hızlandı

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaz mevsiminin başlamasıyla yasadışı kenevir ekim alanlarının kontrolüne yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Uzman ekipler, geçmiş yıllarda yaşanan olayların bölgelerini ve olası ekim alanlarını analiz ederek yasa dışı ekim yapılabilecek yerleri tespit ediyor.

TAMPİNLER DETAYLI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİYOR

Tespit edilen alanlar, Asayiş timleri, Komando ve Narkotik timleri tarafından detaylı bir şekilde taranıyor. Denetim faaliyetleri, havadan drone ve cayrokopter desteğiyle yapılıyor. Hava kontrolü sırasında potansiyel alanlar gözlemlenirken, arazideki ekipler kritik noktalara yönlendiriliyor. Çalışmaların amacı ise yasadışı kenevir ekiminin önlenmesi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, bu kontrollerin sezon boyunca devam edeceğini ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında kararlılıkla çalışmaların süreceğini duyurdu. Yürütülen bu faaliyetler, toplumu uyuşturucu tehdidinden koruma çabalarını pekiştiriyor.