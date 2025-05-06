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Manisa İle Dart Takımı Başarı Elde Etti

MANİSA’YI TEMSİL EDEN DART TAKIMI ÜÇÜNCÜLÜK KAZANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından Denizli’de yapılan YURTLİG Kadınlar Dart Türkiye Şampiyonası’nda, Manisa’yı temsil eden Huma Hatun Yurdu ve Demirci Yurdu öğrencilerinden oluşan takım, Türkiye üçüncülüğünü kazanmayı başardı. Manisa temsilcileri Sümeyye Dede, Berfin Ertan, Nesliha Demir ve İrem Sude Köksal, turnuva süresince gösterdikleri mükemmel performansla dikkat çekti ve zorlu rakiplerini geride bırakarak önemli bir başarı elde etti.

GENÇLERE DESTEK VE TEŞEKKÜR

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, ekibin kazandığı başarıdan dolayı öğrencileri tebrik etti ve “Gençlerimizin spora olan ilgisi ve bu alanda gösterdikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu başarı, aynı zamanda yurtlarımızda verilen eğitimin ve sporun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.” diye belirtti.

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