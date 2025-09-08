Haberler

Manisa Jandarma, Çocukları Koruma Denetimi

ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİM

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Çocuk Kısmı’nın koordinasyonunda çocuk ve gençlerin korunması için okul çevrelerinde denetim yaptı. Bu faaliyet çerçevesinde il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevreleri ile parklar, bahçeler ve boş araziler dikkatlice kontrol edildi. Okul bölgesinde bulunmasına rağmen eğitimle ilgisi olmayan kişiler de denetim sürecinde gözlemlendi. Denetimler, toplamda 93 unsur ve 343 personelin katılımıyla eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN DEVAM EDECEK FAALİYETLER

Jandarma yetkilileri, bu tür uygulamaların öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamına ulaşmasını sağlamak ve potansiyel riskleri en aza indirmek amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Alaçam Belediye Başkanı Desteği Verecek

Alaçam'da 65 mahalledeki 1800 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verileceği duyuruldu. Destek, hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hayata geçirilecek.

