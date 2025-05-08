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Manisa Jandarma Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirdi

MANİSA JANDARMA KOMUTANLIĞI OPERASYONU

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde Soma ilçesinde bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

ARAMA VE GÖZALTILAR

Alınan bilgilere göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.K. (25) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda toplamda 2 bin 860 adet sentetik ecza hap, 1 adet bıçak ve 1 adet cep telefonu bulundu. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Y.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Şüphelinin, 9 Mayıs Cuma Günü Soma Adliyesi’ne sevk edilmek üzere işlemleri sürdürülüyor.

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